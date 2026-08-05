इंटरसेप्टर वाहन के राडार पर आए 42 ओवरस्पीड वाहनों का कटा ई-चालान

महराजगंज में पुलिस ने एक हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन का प्रयोग शुरू किया है जो बिना रोकें गाड़ियों की स्पीड और नंबर प्लेट को ट्रैक करता है। पहले दो दिनों में 42 गाड़ियों के ई-चालान कट चुके हैं। 10 चालकों पर ड्रंक एंड ड्राइव के तहत जुर्माना भी लगाया गया।

महराजगंज, निज संवाददाता। अगर आप सोच रहे हैं कि हाइवे की चकाचक सड़कों पर सामने से आती पुलिस की गाड़ी को देखकर आसानी से साइड लेकर या तेज गति में ओवरटेक करके निकल जाएंगे तो इस मुगालते में बिल्कुल न रहें। अब चालान बुक पर हाथ से लिखकर कार्रवाई करने का जमाना बीत चुका है। सड़कों पर उतरा पुलिस का नया हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन बिना रोके दूर से ही गाड़ियों की स्पीड और नंबर प्लेट दोनों को ट्रैक कर सीधे ई-चालान काट रहा है。

संवेदनशील इलाकों पर नजर उद्घाटन के बाद जैसे ही ट्रैफिक पुलिस अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टर वाहन लेकर सड़कों पर उतरी, हाइवे पर फर्राटा भरने वाले चालकों में हड़कंप मच गया। पिछले दो दिनों की कार्रवाई में इस वाहन के राडार में आकर कुल 42 गाड़ियों के ई-चालान कट चुके हैं। पुलिस ने पहले दिन 20 व दूसरे दिन 22 वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की।

ड्रंक एंड ड्राइव में कार्रवाई ड्रंक एंड ड्राइव में दस चालकों पर दस-दस हजार का जुर्माना

सड़कों पर मंगलवार को गश्त के दौरान निर्धारित गति सीमा तोड़कर तेज रफ्तार में दौड़ रहीं 22 गाड़ियां सीधे इंटरसेप्टर के राडार की जद में आ गईं। सिस्टम ने गाड़ी की गति व नंबर ट्रैक कर मौके पर ही ई-चालान जनरेट कर दिया। इसके अलावा चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चला रहे 10 चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई। नशा की पुष्टि होने पर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अरूणेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के तहत प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका।

सड़क हादसों पर अंकुश हाइवे पर 24 घंटे पैनी नजर

जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान के तहत यातायात पुलिस की टीम लगातार संवेदनशील इलाकों और राजमार्गों पर गश्त कर रही है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी का कहना है कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की यह डिजिटल निगरानी अब और सख्त होगी।