सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हाईटेक नर्सरी में रोगमुक्त पौधे तैयार, वितरण शुरू
चंडीगरह स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हाईटेक नर्सरी में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और पत्तागोभी के रोगमुक्त पौधे 20 से 25 दिनों में तैयार हो रहे हैं। पौधों की कीमत प्रति पौधा 3 रुपये है। खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हाईटेक नर्सरी में रोगमुक्त पौधे तैयार, वितरण शुरू 20 से 25 दिन में तैयार हो रहे बैंगन, टमाटर व गोभी के उन्नत पौधे प्रति पौधा कीमत 3 रुपये, सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग विधि का इस्तेमाल फोटो चंडी01 -चंडी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हाईटेक नर्सरी, जहां तैयार हो रहे सब्जियों के पौधे। चंडी, एक संवाददाता।
उन्नत पौधों की उपलब्धता
इंडो-इजराइल प्रोजेक्ट के तहत चंडी में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की हाईटेक नर्सरी में सब्जियों के उन्नत पौधे किसानों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। बीएचओ संदीप कुमार ने बताया कि यहां बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और पत्तागोभी के रोगमुक्त पौधे मात्र 20 से 25 दिनों में तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी में एक बार में 04 लाख पौधे तैयार होते हैं, जिसे मांग पर 06 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। सब्सिडी आवंटन नहीं मिलने के कारण इस वर्ष किसानों को प्रति पौधा 03 रुपये चुकाने होंगे। इच्छुक किसान अगस्त माह से पौधे प्राप्त करने के लिए सीधे बीएचओ से संपर्क कर सकते हैं।
पौधों की रोपण विधि
वैज्ञानिक विधि से रोपण और सिंचाई बीएचओ ने रोपण विधि बताते हुए कहा कि टमाटर को 30 सेंटीमीटर (सिंगल लाइन, अलान प्रबंधन), बैंगन को 60 सेमी, फूलगोभी को 30 सेमी (डबल लाइन) और मिर्च/शिमला मिर्च को 40 सेमी की दूरी पर लगाना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और भारी बचत होती है। साथ ही, खेतों को खरपतवार से बचाने के लिए मल्चिंग विधि अपनाई जा रही है। (चंडी से सरफराज आलम)
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