श्रावणी मेला के दौरान 24 घंटे मीडिया सेंटर रहेगा कार्यरत : उपायुक्त

देवघर कार्यालय संवाददाता राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के दौरान मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहूलियत व सुविधा को लेकर गुरुवार रात उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर द्वारा सयुंक्त रूप से आरएल सर्राफ प्रांगण अवस्थित हाईटेक मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि हाईटेक मीडिया सेंटर का निर्माण सभी की सुगमता व सहयोग के लिए किया गया है। आवश्यक सुविधाओं के अलावा वातानुकूलित मीडिया सेंटर में सभी की सहूलियत के लिए कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, इंटरनेट, पेयजल, बैठने की व्यवस्था आदि इंतजाम किए गए है। उपायुक्त ने कहा कि मेला के दौरान 24 घंटे महत्वपूर्ण सूचनाओं का संप्रेषण होता है, ताकि श्रद्धालुओं को मेला से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे।

ऐसे में आरएल सर्राफ में बने मीडिया सेंटर का संचालन पूरे श्रावण माह तक व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। मीडिया सेंटर से प्रतिदिन मेला क्षेत्र में हो रहे गतिविधियों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आमजनों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उपायुक्त ने आरएल सर्राफ प्रांगण अवस्तिथ केंद्रीय सूचना सह सहायता केंद्र का निरीक्षण कर कार्य करे रहे सूचना सह सहायता कर्मियों से बातचीत कर किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत हुए। सेवा भाव और सरलता से श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप कार्य करने की बात कही। इस दौरान उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी चंद्रशेखर, सहायक जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, जनसंपर्क कर्मी आदि उपस्थित थे।