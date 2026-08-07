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कांवड़ यात्रा का बदला स्वरूप, देखने को मिल रही है नई झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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शिव की आराधना से जुड़ा कांवड़ पर्व अब हाईटेक हो गया है। भक्त अपने स्मार्टफोन के माध्यम से यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं। कांवड़ियों को मोबाइल चार्ज करने की सुविधा की आवश्यकता बढ़ी है। यात्रा में डीजे द्वारा गाने बज रहे हैं, और भक्त शिव की आराधना में झूम रहे हैं।

कांवड़ यात्रा का बदला स्वरूप, देखने को मिल रही है नई झलक

शिव की आराधना से जुड़ा कांवड़ पर्व अब अपने पारंपरिक स्वरूप से निकलकर हाईटेक हो चला है। जो भोले पहले रागनी और शिव के भजन गाकर एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए यात्रा पूरी करते थे। आज उन्हीं लोगों के हाथों में स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं शिव की भक्ति में रमें भोले पल पल की जानकारी स्मार्टफोन में कैद कर अपने स्वजनों को भी भेज रहे हैं। हालांकि इस बार कांवड़ में सेल्फी ट्रेड सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो कांवड़ियां ज्यादातर उन्हीं कैंप में रुकना पसंद कर रहे हैं जहां मोबाइल चार्ज करने की सुविधा मिल रही है। सुबह पांच बजे से लेकर रात 11 बजे तक कांवड़ियों का जत्था सड़कों पर दिखाई दे रहा हैं।

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कांवड़ यात्रा का अनुभव

ब्रजघाट से कांवड़ लेकर दिल्ली जा रहे शिव भक्तों ने बताया कि यात्रा तीन-चार दिनों का सफर है। घरवालों को चिंता रहती है इसलिए दिन में कम से कम दो-तीन बार बात कर लेते हैं। उन्हें बताया कि हम यहां पहुंच गए और हमारा हाल चाल भी ठीक है। हरवीर सिंह निवासी पिलखुवा ने बताया कि कई दिन से फोन चार्ज नहीं हो पाया था इसलिए स्विच आफ हो गया है। यह चार्ज करने की सुविधा मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सावन में शिव भक्तों की आवाजाही ने राष्ट्रीय राजमार्ग को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व के समय में अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार के शिव भक्त इस बार रंग जमा दिए योगी ने, चलों उठाए कांवड़ शिव के धाम के गानों पर आ रहे हैं डीजे पर बजने वाले गाने और डांस कर रहे हैं। इस बार योगी ने मजा दिला दिया जैसे गांनों की आवाज पर कांवड़ियां झूम-झूम कर डांस कर रहें है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कांवड़ यात्रियों के लिए मोबाइल चार्ज करने की सुविधा क्यों महत्वपूर्ण है?
घरवालों को चिंता रहती है इसलिए दिन में कम से कम दो-तीन बार बात कर लेते हैं।
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