श्रावणी मेले में जसीडीह स्टेशन पर हाईटेक भीड़ प्रबंधन

जसीडीह रेलवे स्टेशन पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रेलवे प्रशासन ने हाईटेक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू की है जिससे यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनात की गई है।

जसीडीह, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर जसीडीह रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों कांवरियों की सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने इस बार हाईटेक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू की है।

भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर रोप बैरियर (रस्सी की बैरिकेडिंग) कर यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों तक पहुंचाया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित भीड़ को रोकना, भगदड़ की आशंका समाप्त करना और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार कराना है। सुबह से ही स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी।

सुरक्षा व्यवस्था भीड़ बढ़ते ही रेलवे प्रशासन ने होल्डिंग एरिया और अस्थायी पंडाल से यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म तक भेजना शुरू किया। संबंधित ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगते ही सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रस्सी से बनाई गई कतारों के माध्यम से यात्रियों को एक-एक कर कोच में प्रवेश कराया गया। इससे न केवल प्लेटफॉर्म पर धक्का-मुक्की रुकी, बल्कि ट्रेन खुलने तक व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए आरपीएफ, आरपीएसएफ, जीआरपी,पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

आधुनिक सुरक्षा तकनीक स्टेशन के सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं, जबकि कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। रेल प्रशासन यात्रियों को सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और प्लेटफॉर्म की लगातार जानकारी दे रहा है। रेल सूत्रो का कहना है कि श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे रेलवे कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, कतार व्यवस्था बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें, ताकि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।