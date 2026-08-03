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Moradabad News: कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एएनपीआर कैमरों का सुरक्षा कवच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एएनपीआर कैमरों का सुरक्षा कवच कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एएनपीआर कैमरों का सुरक्षा कवच कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एएनपीआर कैमरों क

Moradabad News: कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एएनपीआर कैमरों का सुरक्षा कवच

Moradabad News: शिवभक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब वह दिन-रात बेखौफ होकर अपनी यात्रा कर सकेंगे। कांवड़ यात्रा पर हाईटेक एनपीआर कैमरों के सुरक्षा कवच का पहरा चौबीस घंटे रहेगा। नगर निगम ने महानगर के छह प्रमुख स्थानों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों का जाल बिछाया है। ये हाईटेक कैमरे एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर लगाए हैं। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को खुद ही स्कैन करेंगे और संदिग्ध वाहन की पहचान होते ही कंट्रोल रूम को तत्काल अलर्ट भेजेंगे। इससे चंद सेकंडों में ही संदिग्ध व्यक्तियों को दबोचा जा सकेगा। यदि कोई संदिग्ध वाहन शहर में प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस और संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। इससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी。

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इस प्रकार काम करते हैं एएनपीआर कैमरे

जैसे ही कोई बाइक, कार या अन्य वाहन कैमरे के सामने से गुजरता है, कैमरा उसकी हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर ले लेता है।

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विशेष सॉफ्टवेयर (ओसीआर ) आप्टिकल करेक्टर रिकगनीशन तस्वीर में मौजूद नंबर प्लेट के अक्षर और अंक पढ़ लेता है।

पढ़े गए नंबर को पुलिस या परिवहन विभाग के डेटाबेस से मिलाया जाता है। यदि वाहन चोरी का, वांछित या संदिग्ध है, तो सिस्टम उसकी पहचान कर लेता है।

संदिग्ध वाहन मिलने पर कंट्रोल रूम या पुलिस को तुरंत सूचना मिल जाती है, जिससे मौके पर कार्रवाई की जा सकती है।

वर्जन

कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखने के लिए शहर के प्रमुख छह स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे भीड़ के बीच संदिग्ध बाइक या कार सवार को सेकेंडों में दबोचा जा सकेगा।

-दिव्यांशु पटेल, नगरायुक्त नगर निगम।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
नगर निगम ने कांवड़ यात्रा पर छह प्रमुख स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए हैं जो 24 घंटे निगरानी करेंगे।
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