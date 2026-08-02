एक घंटे का ब्लॉक लेकर उतारी गई रेल पटरी
कानपुर लखनऊ रेल रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए रविवार को गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर एक घंटे का ब्लॉक लेकर पटरी बदलने का काम किया गया। नए ट्रैक लगाने का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिससे इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।
शुक्लागंज। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर रेलवे की ओर से हाई स्पीड की ट्रेनें चलाई जानी है। उसी को लेकर रेल पटरी बदलने का काम होना है। जिसके लिये रविवार को एक घंटे का ब्लॉक लेकर पटरी उतारने का काम किया गया। रविवार को रेल कर्मी पटरी उतरने के लिये गंगाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने कंट्रोल से ब्लॉक की मांग की। काफी देर इंतजार करने के बाद दोपहर 01:10 बजे से 02:10 बजे का एक घंटे का ब्लॉक मिला। ब्लॉक मिलने के बाद रेल कर्मियों ने डाउन लाइन पर पटरी उतारने का काम किया। रेल कर्मियों ने बताया कि जल्द ही पुरानी पटरियों को हटाकर नई पटरियां डालने का काम किया जायेगा।
जिससे इस रूट पर हाई स्पीड की ट्रेनों को चलाया जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें