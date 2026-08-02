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एक घंटे का ब्लॉक लेकर उतारी गई रेल पटरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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कानपुर लखनऊ रेल रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए रविवार को गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर एक घंटे का ब्लॉक लेकर पटरी बदलने का काम किया गया। नए ट्रैक लगाने का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिससे इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

एक घंटे का ब्लॉक लेकर उतारी गई रेल पटरी
एक घंटे का ब्लॉक लेकर उतारी गई रेल पटरी

शुक्लागंज। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर रेलवे की ओर से हाई स्पीड की ट्रेनें चलाई जानी है। उसी को लेकर रेल पटरी बदलने का काम होना है। जिसके लिये रविवार को एक घंटे का ब्लॉक लेकर पटरी उतारने का काम किया गया। रविवार को रेल कर्मी पटरी उतरने के लिये गंगाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने कंट्रोल से ब्लॉक की मांग की। काफी देर इंतजार करने के बाद दोपहर 01:10 बजे से 02:10 बजे का एक घंटे का ब्लॉक मिला। ब्लॉक मिलने के बाद रेल कर्मियों ने डाउन लाइन पर पटरी उतारने का काम किया। रेल कर्मियों ने बताया कि जल्द ही पुरानी पटरियों को हटाकर नई पटरियां डालने का काम किया जायेगा।

जिससे इस रूट पर हाई स्पीड की ट्रेनों को चलाया जा सके।

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