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सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार नौ कांवरिया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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देवघर-बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114ए पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें सभी कांवरिया यात्री बाल-बाल बच गए। बिहार के सुपौल के निवासी कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज किया गया। वाहन का अगला हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ।

सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार नौ कांवरिया घायल

जरमुंडी, प्रतिनिधि। देवघर-बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114ए पर जरमुंडी थाना क्षेत्र के डोमनाडीह गांव के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो बीआर 50 एए 3779 डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। जिसमें वाहन में सवार सभी कांवरिया यात्री बाल बाल बच गए। इस घटना में बिहार, सुपौल निवासी देवन स्वर्णकार, राम कुमार, गीता कुमारी, अनिल कुमार, सोनी कुमारी, प्रमोद साह, अरजत देवी, पप्पू साह, प्रेम कुमार मामूली रूप से घायल हो गए। सभी यात्री बासुकीनाथ से पूजा कर वापस अपने घर सुपौल जा रहे थे। इसी दौरान वाहन में सवार यात्रियों ने बताया कि गाड़ी का दाहिना चक्का सड़क डिवाइडर से टकरा गया, जिससे गाड़ी अंसुतलित होकर पलट गई।

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सड़क किनारे लगाए गए लोहे के बैरिकेडींग से टकरा कर गाड़ी रूक गई अन्यथा किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। सूचना मिलते ही गश्ती पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, मामूली रूप से घायल सभी यात्रियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी यात्रियों को दूसरी गाड़ी से घर भेज दिया गया। वहीं इस घटना में स्कॉर्पियोका अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

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