पंजीकरण की धीमी गति पर प्रधानाचार्य को नोटिस
बागपत में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लिए आवेदन और कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। पंजीकरण की गति धीमी है, और विद्यार्थियों की संख्या अभी भी काफी है। अंतिम तिथि 16 अगस्त और 25 अगस्त है, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
बागपत। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आवेदन और कक्षा नौ और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण चल रहा है। जिले में पंजीकरण की धीमी गति है और काफी संख्या में विद्यार्थी शेष बचे हुए है। चेतावनी जारी की इस बार समय सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसे में कोई विद्यार्थी वंचित रहता है तो संबंधित कॉलेज और प्रधानाचार्य की होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार यादव ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। जबकि कक्षा नौ और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण की तिथि 25 अगस्त है।
निर्धारित तिथि के अनुसार ही आवेदन और पंजीकरण होगा। शासन से स्पष्ट किया गया तिथि की तिथि में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। सभी सरकारी, एडेड और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया है कि विद्यालयों में पंजीकरण और आवेदन की गति बहुत धीमी है और काफी संख्या में विद्यार्थी अवशेष है।
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