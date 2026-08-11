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सदर अस्पताल के प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हर छठी महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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126 गर्भवती महिला जांच शिविर में शामिल हुई जिसमें 21 हाई रिस्क प्रेगनेंसी पीड़िता चिन्हितगर्भवती महिला को परामर्श देती स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नाजरा खातून

सदर अस्पताल के प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हर छठी महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को सदर अस्पताल में आयोजित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल गर्भवती महिला में हर छठी महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी की चिन्हित की गई। शिविर में कुल 126 गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 21 महिला में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षण पाए गए। सभी चिन्हित महिला को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं दवा उपलब्ध कराया गया।

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शिविर के आयोजन की जानकारी

शिविर का आयोजन डीएस डॉ कुमार अमित की अध्यक्षता में किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नाजरा खातून के नेतृत्व में गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान गर्भवती महिला के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलु की बारीकी से जांच की गई। उन्हें आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ दवा उपलब्ध कराया गया।

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चिन्हित महिलाओं की निगरानी

डीएस ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से चिन्हित सभी 21 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भवती महिला का पूरा डाटा सुरक्षित किया गया है। इन महिला की नियमित निगरानी करते हुए समय पर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य सभी हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित एवं सफल संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना है, ताकि प्रसव के दौरान संभावित जटिलताओं को कम किया जा सके।

समुचित स्वास्थ्य जानकारी

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नाजरा खातून ने गर्भवती महिला को खान-पान, नियमित दिनचर्या, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने व चिकित्सक की सलाह का पालन करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की सलाह दिया।

जांच शिविर का उद्देश्य

डीएस ने बताया कि जांच शिविर का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान संभावित जोखिम की समय रहते पहचान कर आवश्यक उपचार और निगरानी उपलब्ध कराना है। इससे जच्चा-बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितनी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई?
शिविर में कुल 126 गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच की गई।
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