कृषकों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले केला टिश्यूकल्चर पौध
हरदोई। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्र ने बताया कि अलीगंज, लखनऊ से 5000 उच्च गुणवत्तायुक्त केला टिश्यूकल्चर पौधे उपलब्ध हैं। कृषकों को कार्यालय में सम्पर्क कर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। यह योजना 2026-27 के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत है।
हरदोई। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्र ने बताया कि राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ के यहां केला टिश्यूकल्चर (जी-9 ग्रैण्डनैन) की उच्च गुणवत्तायुक्त 5000 पौधे उपलब्ध है। जिन कृषकों को अपने खेत पर केला रोपण कराना है वह कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में शीघ्र ही सम्पर्क कर सकते हैं। इच्छुक कृषक एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में आवश्यक प्रपत्र (खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड) के साथ पंजीकरण कराएं। कार्यालय में सम्बंधित अभिलेख अजय कुमार वर्मा सहायक उद्यान निरीक्षक के पास जमा कर नवीन उद्यान रोपण केला कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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