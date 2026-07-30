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खेतों की हल्दी में सीसा सुरक्षित सीमा के भीतर, लेकिन प्रॉसेसिंग के बाद मिलावट की आशंका: अध्ययन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता पर्यावरण संगठन टॉक्सिक्स लिंक के एक नए अध्ययन में

खेतों की हल्दी में सीसा सुरक्षित सीमा के भीतर, लेकिन प्रॉसेसिंग के बाद मिलावट की आशंका: अध्ययन

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता पर्यावरण संगठन टॉक्सिक्स लिंक के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि छह राज्यों के खेतों से सीधे एकत्र की गई कच्ची हल्दी में सीसे (लेड) की मात्रा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की निर्धारित अधिकतम सीमा से काफी कम है। हालांकि अध्ययन के अनुसार बाजार में बिकने वाले हल्दी पाउडर में मिलने वाला अधिक सीसा संभवतः खेती के दौरान नहीं, बल्कि कटाई के बाद प्रसंस्करण, पैकेजिंग, हैंडलिंग या जानबूझकर की गई मिलावट के दौरान पहुंचता है। संस्थान द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि 'लीड इन टर्मरिक' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के खेतों से लिए गए कच्ची हल्दी के 13 नमूनों की जांच की गई। एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में हुई जांच में सभी नमूनों में सीसे की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कम से लेकर 1.87 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक पाई गई, जबकि एफएसएसएआई की अधिकतम सीमा 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है।

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अध्ययन के निष्कर्ष

टॉक्सिक्स लिंक के एसोसिएट डायरेक्टर सतीश सिन्हा ने कहा कि अध्ययन से संकेत मिलता है कि खेतों में उगाई गई हल्दी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करती है। इसलिए निगरानी का दायरा प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन चरणों तक मजबूत किया जाना चाहिए।

सिफारिशें और आवश्यकताएं

रिपोर्ट में एफएसएसएआई और राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों से खुदरा और थोक बाजारों में हल्दी एवं अन्य मसालों की नियमित जांच बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला की ट्रेसबिलिटी मजबूत करने, प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण करने और जानबूझकर की जाने वाली मिलावट पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। साथ ही मिट्टी, सिंचाई के पानी और प्रसंस्करण इकाइयों को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर बहु-राज्यीय अध्ययन कराने की भी आवश्यकता बताई गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कच्ची हल्दी में सीसे की मात्रा कितनी पाई गई?
कच्ची हल्दी के नमूनों में सीसे की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कम से लेकर 1.87 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक पाई गई है।

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