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विश्वविद्यालय-कॉलेज वेबसाइट पर दें आरटीआई व्यवस्था की जानकारी: डॉ. खत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने कॉलेजों से आरटीआई टैब स्थापित करने, समयबद्ध निस्तारण और आवेदनों की प्राथमिकता पर जोर दिया। छात्रों में आरटीआई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

विश्वविद्यालय-कॉलेज वेबसाइट पर दें आरटीआई व्यवस्था की जानकारी: डॉ. खत्री

रांची, वरीय संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यवस्था की समीक्षा को लेकर गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने उनका स्वागत किया। डॉ. खत्री ने कहा कि आरटीआई प्रत्येक नागरिक और छात्र का वैधानिक अधिकार है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में समयबद्धता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी संबद्ध कॉलेज सात दिनों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पृथक आरटीआई टैब स्थापित करें। इस टैब में लोक सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, पता और धारा 4 के अंतर्गत अनिवार्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों में अब तक पीआईओ की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

आवेदन निस्तारण की समयसीमा

हर तीन महीने में अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को भेजा जाए

शैक्षणिक सत्र में जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. खत्री ने आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक आरटीआई आवेदन का निपटारा अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर किया जाए और हर तीन महीने में अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को भेजा जाए। छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने परीक्षा परिणाम, उत्तरपुस्तिका निरीक्षण, अंकपत्र, डिग्री, छात्रवृत्ति और हॉस्टल से जुड़े आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों व कर्मचारियों के बीच आरटीआई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया।

बैठक में उपस्थित सदस्य

बैठक में कुलसचिव डॉ. आरके शर्मा, आरयू के पीआईओ रोहित श्रीवास्तव और सभी कॉलेजों के पीआईओ उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रॉक्टर डॉ. मुकुंद चंद्र मेहता ने किया।

सामान्य प्रश्न

बीते दिन रांची विश्वविद्यालय में बैठक किसके नेतृत्व में हुई?
बैठक राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में हुई।

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