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अकाल तख्त के जत्थेदार से मिला मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मलेशिया के पेनांग राज्य के उप मुख्यमंत्री वाईबी जगदीप सिंह देव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आनंदपुर साहिब में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सिख समुदाय, मलेशिया के सिखों, और पंजाब के ऐतिहासिक संस्थानों के बीच संबंध मजबूत करने पर चर्चा की गई।

अकाल तख्त के जत्थेदार से मिला मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल

अमृतसर, एजेंसी। मलेशिया के पेनांग राज्य के उप मुख्यमंत्री वाईबी जगदीप सिंह देव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधमंडल ने रविवार को आनंदपुर साहिब में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में मलेशिया के उद्योग जगत और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। इनमें प्रो. डॉ. बीएस बैंस, इतिहासकार सिमर सिंह और मीरपुर रियासत से जुड़े अक्षय सिंह देव समेत कई लोग शामिल थे। जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सिख समुदाय, उनकी विरासत, धार्मिक संस्थान, मलेशिया में रहने वाले सिखों और पंजाब के ऐतिहासिक सिख संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की।

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