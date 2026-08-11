आप नेता को जेल भेजने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नगीना पुलिस द्वारा 2020 में आम आदमी पार्टी के नेता को भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
नगीना। नगीना पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी नेता को कथित रूप से भड़काऊ बयान के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उप्र के प्रमुख सचिव गृह को पत्र जारी कर तत्कालीन एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। मोहल्ला सराय मीर निवासी फिरोज हैदर पुत्र मज़हर मुस्तफा ने अपने अधिवक्ता इरशाद सलीम के माध्यम से 16 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान नगीना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर भड़काऊ बातें करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बताया कि उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विक्रम डी चौहान ने प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश को पत्र जारी कर तत्कालीन एसएचओ कृष्ण मुरारी दोहरे समेत 8 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। इन दोनों के अलावा नोटिस पाने वालों में एसआई अजय कुमार, देवेंद्र कुमार, रवि कुमार, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, आशीष कुमार, खुशीराम व उदय कुमार शामिल हैं। अधिवक्ता इरशाद सलीम ने बताया कि कोर्ट ने 10 दिन में स्टेप लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
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