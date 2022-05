कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक, केजरीवाल के खिलाफ बयान का मामला

पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था।

Mon, 02 May 2022 11:08 AM

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 11:08 AM

इस खबर को सुनें