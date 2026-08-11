हाईकोर्ट से बरेली कालेज के प्रो. वीरपाल सिंह को राहत, विभागाध्यक्ष पद से हटाने के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने बरेली कॉलेज के प्रो. वीरपाल सिंह को विभागाध्यक्ष पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि प्रो. सिंह की नियुक्ति और वरिष्ठता किसी ठोस साक्ष्य के बिना पुनः जांच की गई थी।
हाईकोर्ट ने बरेली कॉलेज के प्रो. वीरपाल सिंह को राहत देते हुए उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटाने के 20 जून 2026 के आदेश और आठ जून 2026 की जांच कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में बताया गया कि प्रो. वीरपाल सिंह की नियुक्ति वर्ष 1989 में तदर्थ आधार पर हुई थी और वर्ष 2005 में उनकी सेवाएं नियमित की गईं। वर्ष 2007 में तत्कालीन प्राचार्य ने उनकी वरिष्ठता निर्धारित की थी। इसी वरिष्ठता और वेतन लाभ को लेकर वर्ष 2015 में शिकायत हुई थी।
जांच समिति ने 12 अगस्त 2015 को अपनी रिपोर्ट में प्राचार्य के वर्ष 2007 के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कहा था कि उसके पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका के अनुसार करीब 11 वर्ष बाद 23 मई 2026 को रजत मिश्रा की शिकायत के आधार पर दोबारा जांच समिति गठित कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि शिकायत के साथ कोई ठोस साक्ष्य या शपथपत्र नहीं था और उन्हें शिकायत की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। अधिवक्ता ने इसे सेवाकाल के अंतिम चरण में की गई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 20 जून के पद से हटाने के आदेश तथा आठ जून की जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी। राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह की अवधि के बाद होगी।
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