वकीलों की जांच में सहयोग की मांग
सुलतानपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अधिवक्ताओं के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। बार अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला जज, डीएम और एसपी को इस कार्य में सहयोग के लिए पत्र लिखा है। समिति वरिष्ठ अधिवक्ता अयूब उल्ला खान की अध्यक्षता में काम कर रही है।
सुलतानपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिवक्ताओं का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने को गठित टीम को सहयोग के लिए बार अध्यक्ष ने जिला जज, डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। बार अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बीते सप्ताह वरिष्ठ अधिवक्ता अयूब उल्ला खान की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय अनुशासन गठित का गठन किया था। समिति वकीलों की आपराधिक छवि व पृष्ठभूमि की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। जिसके कार्य में सहयोग के लिए अध्यक्ष ने जिला जज सुनील कुमार, डीएम इन्द्रजीत सिंह और एसपी चारू निगम को पत्र लिखा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल के निर्देश पर व्यावसायिक और आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दाखिल करने में मंगलवार को वकीलों की भीड़ देखी गई।
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