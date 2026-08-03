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वकीलों को देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया है। वकीलों को पांच दिन में अपने आपराधिक रिकॉर्ड के हलफनामे पेश करने होंगे। गंभीर अपराधों में लिप्त वकीलों की प्रैक्टिस स्थगित करने और फर्जी डिग्रीधारकों पर केस दर्ज करने की भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

वकीलों को देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा

सुलतानपुर, संवाददाता। मुकदमा दर्ज होने या दोषसिद्धि पर प्रदेश के वकीलों पर दण्डात्मक कार्रवाई के उच्च न्यायालय के आदेश पर बार एसोसिएशन ने उन्हें पांच दिन में व्यावसायिक विवरण के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों के आपराधिक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में लिप्त वकीलों की प्रैक्टिस स्थगित करने, उनके मुकदमे दूसरे जिलों में 100 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने और फर्जी डिग्रीधारकों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश बीती 18 जुलाई को दिया था। जिसके बाद 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल ने प्रदेश के बार एसोसिएशनों को 15 दिन में हलफनामा देकर व्यावसायिक के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

जिस पर बार अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सात अगस्त तक वकीलों को हलफनामा देने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि कार्रवाई केवल केस दर्ज होने पर नहीं, बल्कि दोष सिद्धि पर होनी चाहिए। अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय, रवि शुक्ल, अब्बास अहमद खान, संजय सिंह आदि ने उच्च न्यायालय से आदेश में संशोधन करने की मांग की है।

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