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प्रेमी युगल को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर के मलवां थाने में किशोरी के अपहरण के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने युवती का बयान लेने और उम्र परीक्षण कराने का निर्देश दिया। किशोरी और आरोपी ने बताया कि वे बालिग हैं और अपनी इच्छा से विवाह किया है। अगली सुनवाई सितंबर 2026 में होगी।

प्रेमी युगल को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

फतेहपुर। मलवां थाने में दर्ज किशोरी के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई अथवा पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस को युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने और यदि उसकी आयु का शैक्षिक प्रमाण उपलब्ध न हो तो मेडिकल आयु परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार जुलाई को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री दो जुलाई की सुबह करीब आठ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी।

रास्ते में गांव के ही सुमित उर्फ अखिलेश सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर के बाद किशोरी और उसके सुमित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि दोनों बालिग हैं, आपसी सहमति से प्रेम संबंध में थे और अपनी इच्छा से विवाह किया है। परिवार के विरोध के कारण ही दुर्भावनावश उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जाए। यदि उसकी उम्र का कोई शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो सक्षम डाक्टर से मेडिकल आयु परीक्षण कराया जाए। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जांच के दौरान उन्हें अनावश्यक रुप से परेशान न किया जाए। अदालत ने अगली सुनवाई सितंबर 2026 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है।

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