नगरनौसा प्रखंड प्रमुख के चुनाव परिणाम की घोषणा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक निवर्तमान प्रखंड प्रमुख ने चुनाव स्थगित करने की दाखिल की थी याचिका बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पटना हाई कोर्ट ने नगरनौसा प्रखंड प्रमुख के चुनाव के बाद परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट के एकल बेंच के जस्टिस अभिषेक रेड्डी ने निवर्तमान प्रखंड प्रमुख रंजू देवी द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट में प्रखंड प्रमुख ने रिट याचिका दायर कर नगर नौसा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विधि विधि विरुद्ध तरीके से प्रखंड प्रमुख के पद से हटाने संबंधी आदेश को चुनौती दी है।