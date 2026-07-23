इंस्पेक्टर अरुण राय हत्याकांड: आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

- सात महीने बाद झांसी जेल से रिहाई का रास्ता साफ, ट्रायल जारी रहेगा उरई।

उरई। संवाददाता जिले के बहुचर्चित इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय हत्याकांड में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब सात महीने से न्यायिक हिरासत में झांसी जेल में बंद मीनाक्षी की जमानत याचिका न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मंजूर कर ली। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई होगी।

मामले की जानकारी मीनाक्षी शर्मा के अधिवक्ता शिवेश सेंगर ने बताया कि हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मेरिट के आधार पर जमानत दी है। उन्होंने कहा कि जमानत का मतलब दोषमुक्त होना नहीं है। मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायालय में पहले की तरह जारी रहेगा और अंतिम फैसला साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ही सुनाएगा।गौरतलब है कि यह मामला 5 दिसंबर 2025 का है। कुठौंद थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की गोली लगने से मौत हो गई थी। अगले दिन उनकी पत्नी माया राय ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना के बाद 7 दिसंबर को मीनाक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। प्रशासनिक कारणों से उन्हें उरई जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किया गया था। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर ट्रायल कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे मामले में अब सभी की नजर ट्रायल के नतीजे पर टिकी हैं

यह था पूरा मामला 5 दिसंबर 2025 को कुठौंद थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की गोली लगने से मौत हो गई थी। अगले दिन पत्नी माया राय ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 7 दिसंबर को मीनाक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में थी। घटनास्थल से भागने के मीनाक्षी शर्मा के वीडियो भी वायरल हुए थे।

ट्रायल कोर्ट में जारी है सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय जालौन में हत्याकांड का ट्रायल चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए हैं और बचाव पक्ष भी अपनी दलीलें रख रहा है। कानूनी जानकारों के मुताबिक जमानत मिलने से ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतिम निर्णय कोर्ट में पेश साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।