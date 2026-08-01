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शुरू से धोखा देने की नीयत नहीं तो धोखाधड़ी का केस नहीं : हाईकोर्ट

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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होटल का 2.65 लाख का बिल नहीं चुकाने पर दर्ज केस हाईकोर्ट ने किया रद्द, किराया भुगतान नहीं करना सिविल विवाद, इसे आपराधिक रंग देना उचित नहीं

शुरू से धोखा देने की नीयत नहीं तो धोखाधड़ी का केस नहीं : हाईकोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने होटल का किराया न चुकाने के मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किराया न देने के मामले में धोखाधड़ी का अपराध तभी बनता है, जब शुरुआत में ही धोखा देने का इरादा हो। बाद में इरादा बदलने से धोखाधड़ी नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में मुंबई की रहने वाली डॉ नेहा शांडिल्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी ने चुटिया थाना में दर्ज प्राथमिकी एवं निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी।

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क्या है मामला

प्रार्थी की माता सुधा तिवारी ने रांची के होटल में फिल्म निर्माता होने का दावा करते हुए 30 अक्तूबर 2017 से 24 नवंबर 2017 तक कई कमरे बुक किए थे। कुल बिल 2,65,535 का था। प्रार्थी ने भी होटल में रुककर भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इस पर 21 मई 2019 को परिवाद दायर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि हर अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी नहीं है। धोखाधड़ी तभी बनती है, जब शुरू में ही धोकेबाजी का इरादा हो। इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ शुरुआत में धोखा देने का कोई आरोप नहीं है, क्योंकि होटल बुक करने वाली उनकी माता थीं। प्रार्थी के खिलाफ किसी भी फर्जी दस्तावेज बनाने का कोई आरोप नहीं है, जबकि पुलिस ने उक्त धाराएं भी लगाई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किराया या माल की कीमत न चुकाना मूलतः दीवानी (सिविल) विवाद है, जिसे आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने माना कि यदि सभी आरोपों को सही मान लिया जाए, तो भी कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता। इसलिए कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने चुटिया थाना केस एवं संबंधित परिवाद को रद्द कर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही क्यों निरस्त की?
हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी तभी成立 होती है जब धोका देने का इरादा शुरू में हो।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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