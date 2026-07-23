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जेपीएससी 14वीं पीटी मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने सरकार और जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। प्रार्थी ने परीक्षा में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

जेपीएससी 14वीं पीटी मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राजेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने यह निर्देश दिया। सरकार और जेपीएससी के जवाब दाखिल होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अभ्यर्थी राजेश प्रसाद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की ओर से कट ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने तथा परीक्षा परिणाम में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने जैसी कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।

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इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रार्थी ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य कथित अनियमितताओं और शिकायतों का भी उल्लेख करते हुए पूरी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने का आग्रह किया है।

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