सरकार को 57 घरों में पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत का निर्देश
साहिबगंज जलापूर्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने पूछा-योजना नगर परिषद को कब हस्तांतरित होगी, 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
रांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज की लगभग 70 करोड़ रुपये की पाइप जलापूर्ति योजना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 57 घरों में पाइपलाइन की लीकेज शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार से पूछा है कि पाइप जलापूर्ति योजना नगर परिषद को कब हस्तांतरित की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार और नगर परिषद, साहिबगंज से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछली सुनवाई में दिए गए अपने आदेश का भी उल्लेख किया।
पूर्व में खंडपीठ ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्वयं साहिबगंज जाकर पाइप जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने और विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। निरीक्षण रिपोर्ट में 57 घरों में पाइपलाइन से पानी के लीकेज की पुष्टि हुई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने सरकार को तत्काल लीकेज दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। अदालत ने तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से योजना की वर्तमान स्थिति, नगर परिषद को हस्तांतरण की समय-सीमा और लीकेज दूर करने की कार्रवाई पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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