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हाईकोर्ट बार ने जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है और छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल अनुचित है। केंद्र सरकार से मामलों का शीघ्र हल निकालने और आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग की गई।

हाईकोर्ट बार ने जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का किया विरोध

​प्रयागराज, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। साथ ही कहा कि विरोध व प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। सरकार को इस विषय में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाना अनुचित है।संयुक्त सचिव प्रेस रामेश्वर दत्त पांडेय के अनुसार अध्यक्ष राकेश पांडे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार से इस प्रकरण को आपसी विचार-विमर्श और सहमति से जल्द से जल्द निपटाने की अपील की गई।साथ ही ​आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग भी की गई।

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बैठक का संचालन महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किया। ​बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी, सहित अन्य पदाधिकारी व गवर्निंग काउंसिल सदस्य उपस्थित रहे।

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