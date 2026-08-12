कृषक हाट के दुकानदारों को 30% बकाया करना होगा जमा

हीरापुर कृषक हाट के दुकानदारों और बाजार समिति के बीच चल रहा किराया विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बाजार समिति की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दुकानदारों को बकाया किराये की 30 प्रतिशत राशि तीन सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अगले तीन सप्ताह में बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। कोर्ट ने बाजार समिति को भी मामले में आठ सप्ताह के भीतर काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। इसके तहत समिति को किराया वसूली से संबंधी नोटिस और अन्य दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे।

बता दें कि हीरापुर कृषक हाट में कुल 58 दुकानें हैं। बाजार समिति के अनुसार इनमें से केवल एक-दो दुकानदार ही नियमित किराया जमा कर रहे हैं। अधिकतर दुकानदारों पर लंबे समय से किराया बाकी है। हाट के अगले हिस्से में 25 दुकानें हैं, जिनमें नौ दुकानदारों पर किराया बकाया होने की बात समिति ने कही है। समिति के अनुसार बकाया किराये की वसूली के लिए दुकानदारों को तीन बार नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला कोर्ट पहुंचा। समिति का कहना है कि दुकानों का किराया निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाता है और लंबे समय से बकाया रहने से समिति की आय प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दुकानदारों द्वारा बकाया राशि जमा करने और बाजार समिति की ओर से काउंटर दाखिल करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।