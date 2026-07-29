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जिला के 19 केंद्रों पर 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ी अधिनायक अनुदेशक बहाली परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहारशरीफ में बुधवार को 19 केंद्रों पर अधिनायक अनुदेशक परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। 12,696 में से सिर्फ 6,303 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए 38 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी।

जिला के 19 केंद्रों पर 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ी अधिनायक अनुदेशक बहाली परीक्षा

जिला के 19 केंद्रों पर 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ी अधिनायक अनुदेशक बहाली परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच एक पाली में 11 से एक बजे तक हुई कदाचारमुक्त परीक्षा बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जिला के 19 केंद्रों पर बुधवार को अधिनायक अनुदेशक परीक्षा हुई। इसमें 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच एक पाली में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक कदाचारमुक्त परीक्षा हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने बताया कि इन केंद्रों पर 12 हजार 696 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इनमें से छह हजार 303 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। छह हजार 392 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए इन केंद्रों पर 38 दंडाधिकारियों की तैनाती की गयी थी।

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त्रिस्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

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