नीट पेपर लीक आंदोलन के बीच गया जंक्शन पर दूसरे दिन भी रही कड़ी सुरक्षा
-आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त गश्त और सर्च अभियान रहा जारी -गया-कोडरमा रेल सेक्शन सहित आसपास
नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर गया जंक्शन और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर रही। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने गया जंक्शन के अलावा गया-कोडरमा रेल सेक्शन और पूर्व मध्य रेलवे के आसपास के संवेदनशील स्टेशनों पर गश्त और सघन सर्च अभियान चलाया।
सुरक्षा जांच
आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुट ओवरब्रिज, प्रवेश एवं निकास द्वार, पार्किंग क्षेत्र व संदिग्ध स्थानों की गहन जांच की। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई।
सुरक्षा निर्देश
यह अभियान आरपीएफ के आईजी अमरेश कुमार तथा रेल एसपी अनंत कुमार राय के निर्देश पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आंदोलन के दौरान रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ट्रेनों का परिचालन निर्बाध बनाए रखने व यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती
रेल अधिकारियों ने बताया कि गया जंक्शन सहित आसपास के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सादे लिबास में भी आरपीएफ व जीआरपी के जवान स्टेशन परिसर और ट्रेनों में निगरानी कर रहे हैं। स्टेशन परिसर में लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल या जीआरपी को देने की अपील की जा रही है।
स्थिति का निगरानी
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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