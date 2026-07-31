श्रावणी मेला 2026 : हाई अलर्ट पर रेल थाना जमालपुर, डॉग स्क्वाड के साथ चला सघन जांच अभियान

सुल्तानगंज पहुंचने निकले कांवरिये, स्टेशन पर गूंजने लगे बोल बम के जयघोष जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के गुरुवार से शुभारं

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के गुरुवार से शुभारंभ होते ही रेल प्रशासन और जीआरपी पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गई है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी प्रभारी एसआई अर्चना कुमारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश एवं निकास द्वार समेत सभी संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे मेला अवधि में नियमित जांच अभियान, गश्त और निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी。

सुरक्षा व्यवस्थाएँ यात्रियों से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा लावारिस सामान की सूचना तत्काल रेल पुलिस को दें। इधर, श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरियों का जत्था ट्रेनों के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुवार को जमालपुर स्टेशन पर सैकड़ों कांवरिये ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे और लेटे नजर आए। पूरा स्टेशन परिसर बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा।

कांवरियों की तैयारी श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अभी से सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं, जहां से उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर देवघर के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इधर, जमालपुर से सटे मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और किऊल रेलवे स्टेशनों पर भी कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए रेलवे और जीआरपी ने सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। जांच अभियान में एसआई सुनील पासवान, एसआई सुमन कुमारी, एएसआई मुंगेरी लाल चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से शामिल रहे।