Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावणी मेला 2026 : हाई अलर्ट पर रेल थाना जमालपुर, डॉग स्क्वाड के साथ चला सघन जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

सुल्तानगंज पहुंचने निकले कांवरिये, स्टेशन पर गूंजने लगे बोल बम के जयघोष जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के गुरुवार से शुभारं

श्रावणी मेला 2026 : हाई अलर्ट पर रेल थाना जमालपुर, डॉग स्क्वाड के साथ चला सघन जांच अभियान

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के गुरुवार से शुभारंभ होते ही रेल प्रशासन और जीआरपी पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गई है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी प्रभारी एसआई अर्चना कुमारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश एवं निकास द्वार समेत सभी संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे मेला अवधि में नियमित जांच अभियान, गश्त और निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी。

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला : जसीडीह पहुंचे डीआरएम, चार प्रमुख स्टेशनों का मैराथन निरीक्षण

सुरक्षा व्यवस्थाएँ

यात्रियों से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा लावारिस सामान की सूचना तत्काल रेल पुलिस को दें। इधर, श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरियों का जत्था ट्रेनों के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुवार को जमालपुर स्टेशन पर सैकड़ों कांवरिये ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे और लेटे नजर आए। पूरा स्टेशन परिसर बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा।

ये भी पढ़ें:कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम, घुड़सवार दस्ता तैनात, जंगली क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

कांवरियों की तैयारी

श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अभी से सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं, जहां से उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर देवघर के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इधर, जमालपुर से सटे मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और किऊल रेलवे स्टेशनों पर भी कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए रेलवे और जीआरपी ने सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। जांच अभियान में एसआई सुनील पासवान, एसआई सुमन कुमारी, एएसआई मुंगेरी लाल चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हो रहा है?
श्रावणी मेला 2026 के गुरुवार से शुभारंभ हो रहा है।
ये भी पढ़ें:बाबानगरी में श्रावणी मेला शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Jamalpur Munger News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।