श्रावण मास: 22 सेक्टरों में बांटा गया जिला, 110 अफसरों की ड्यूटी लगी

अलीगढ़ में पुलिस-प्रशासन श्रावण मास व कावड़ यात्रा-2026 के लिए उच्च सतर्कता पर है। जिले को 22 सेक्टरों में बांटते हुए 110 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मुख्यतः रामघाट एवं सांकरा गंगा घाट से जल लाते हैं।

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। श्रावण मास व कावड़ यात्रा-2026 के सकुशल संपादन के लिए पुलिस-प्रशासन हाई अर्ट मोड पर है। आज यानि गुरूवार से शुरू हो रहे श्रावण मास के मद्देनजर जिले को 22 सेक्टरों में बांटते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है। जिसमें 110 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। पहली बार पुलिस-प्रशासन के अलावा प्रत्येक सेक्टर में विद्युत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल किए गए हैं। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जुलाई से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी, रक्षाबंधन का त्योहार के साथ सावन के विशेष सोमवार के पर्व भी आएंगे। इस दौरान परम्परागत ढ़ंग से काबड़ यात्राएं निकालते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का प्राचीन मंदिरों में जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक करेंगे। ऐसे में सभी को संवेदनशीलता के साथ सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। कावड़ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। धर्म स्थलों के आसपास समुचित साफ सफाई व्यवस्था है। बारिश का समय है, विद्युत खम्भों में करंट उतरने की भी शिकायत रहती है। ऐसे में सभी पोलों को ढका गया है。

श्रद्धालुओं की यात्रा जिले में श्रद्धालु मुख्यतः रामघाट एवं सांकरा गंगा घाट से जल लेकर आते हैं जो अलीगढ़ के साथ ही अन्य जिलों के लिए जाते हैं। अधिकांश श्रद्धालु रामघाट-कल्याण मार्ग से गुजरते हुए विकास खण्ड बिजौली के प्राचीन शिव मंदिर, अतरौली के बड़े महादेव, अलीगढ़ शहर के अचलेश्वर एवं खेरेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करते हैं। काबड़ यात्रा शहर के जिन प्रमुख मार्गों से गुजरती है उन मार्गों पर भारी वाहनों पर पाबंदी रखने के साथ ही बरसात से क्षत्रिग्रस्त मार्गों को दुरूस्त कराया गया है। नगर निगम, जलकल एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गये हैं。

FDA की तैयारी 0-एफडीए की टीमें निरंतर रहेंगी सक्रिय

एडीएम सिटी ने बताया कि एफडीए विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से चैकिंग की जाए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।

सेक्टर स्कीम का कार्यान्वयन 0-वर्जन

श्रावण मास व कावड़ यात्रा के मद्देनजर सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस, प्रशासन, निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा एसडीएम, सीओ व तीन मजिस्ट्रेट जोनल के रूप में तैनात रहेंगे।

-किंशुक श्रीवास्तव, एडीएम सिटी