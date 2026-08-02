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आज से विधानभवन से पांच किमी की परिधि में हाई अलर्ट, शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- एक जगह पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के खड़े होने पर रोक -

आज से विधानभवन से पांच किमी की परिधि में हाई अलर्ट, शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।

विधानसभा मानसूनसत्र के मद्देनजर विधानभवन से पांच किमी की परिधि का एरिया हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सोमवार सुबह से ही चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात रहेगा। विधानभवन की परिधि में शस्त्र, सिलेंडर, ज्वनशील पदार्थ अथवा अन्य कोई घातक वस्तु ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सीसी कैमरों से निगरानी होगी। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने अधिकारियों के साथ विधानभवन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जाएजा लिया।

सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने रविवार को मातहतों के साथ बैठककर सुरक्षा के संबंध में अहम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बीएनएस की धारा-163 निषेधाज्ञा लागू होने के कारण एक जगह पर पांच अथवा उससे अधिक लोगों के खड़े होने पर भी मनाही है। धरना प्रदर्शन अथवा किसी भी प्रकार के हंगामे पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना-प्रदर्शन की आशंका से निषेधाज्ञा लागू की गई है। विधानभवन की परिधि में ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनज़र ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी नहीं जा सकेगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक, भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी।

नो-फ्लाईंग जोन

राजभवन (जनभवन), मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन एवं सरकारी कार्यालयों के ऊपर तथा आसपास नो-फ्लाइंग जोन है। इसके ऊपर अथवा आस पास ड्रोन से शूटिंग, फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके अवावा अन्य स्थलों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग अथवा फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी।

धरना-प्रदर्शन और जुलूस भी प्रतिबंधित

शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य स्थानों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित है। धरना-प्रदर्शन अथवा हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीसी कैमरे से निगरानी

जेसीपी के मुताबिक, ऐसे अनधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, जिनसे आंतरिक शान्ति एवं सद्भाव प्रभावित होने, हिंसा किए जाने की आशंका है, उनका विधानभवन, लोकभवन और जनभवन के आसपास जाना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कंट्रोल रूम से 24×7 निगरानी की जाएगी।

सत्र के दौरान इन मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित :

-लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहा।

•-बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब, पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा।

•-सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक, मेफेयर तिराहा होते हुए नावेल्टी चौराहा।

•-नावेल्टी चौराहा से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा।

•-बर्लिंग्टन चौराहा से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा।

•-उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लालबत्ती चौराहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखनऊ में हाई अलर्ट कब घोषित किया गया?
लखनऊ में विधानसभा मानसून सत्र के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया।
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