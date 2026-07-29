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हाइटेक नर्सरी में तैयार किया गया पपीता व सब्जी के पौध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर के इटकौली में एक करोड़ की लागत से हाई-टेक नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी में पपीता और सब्जियों के 50,000 से अधिक पौधों का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसान बिना दूर-दराज की नर्सरी में गए गुणवत्तापूर्ण पौधे खरीद सकेंगे। उद्यान विभाग के सहयोग से यह नर्सरी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

हाइटेक नर्सरी में तैयार किया गया पपीता व सब्जी के पौध

सुलतानपुर। इटकौली में एक करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हाइटेक नर्सरी का लाभ किसानों को मिलेगा। अच्छे प्रजाति के पपीते के पौध व सब्जी की बेहन लाने के लिए दूर-दराज की नर्सरियों में नही जाना होगा। उद्यान विभाग के सहयोग से नर्सरी में पपीता व सब्जी के 50 हजार से पौधों को तैयार किया गया है। जिसे किसान खरीदकर रोपाई कर सकते है। जिले के इटकौली में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की नर्सरी को उद्यान विभाग के माध्यम से हाइटेक बनाय गया है। शासन की ओर से नामित संस्था के ओर से नर्सरी को हाइटेक बनाने के बाद हैंडओवर कर दिया।

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नर्सरी के संचालन के लिए एक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। उद्यान विभाग की देखरेख में हाइटेक नर्सरी में रेड लेडी पपीता 25हजार,पपीता 50 हजार, कद़दू वर्गीय सब्जियों के 20 हजार, मिर्च के 15हजार व बैगन के 20 हजार पौधे तैयार करने के लिए वेहन डाली गई है। उद्यान निरीक्षक पवन सिंह ने बताया कि हाइटेक नर्सरी में सब्जी की बेहन तैयार होने से किसानों को खेती करना आसान होगा। अच्छी प्रजाति के पपीता की बेहन जिले में निर्धारित मूल्य में मिलने लगी है। इसके साथ ही किसान अपना बीज देकर हाइटेक नर्सरी में बेहन तैयार करा सकते है। प्रति पौध निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

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