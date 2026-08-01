चारबाग स्टेशन से 30 लाख की हेरोइन संग तस्कर गिरफ्तार
लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर 30 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसे नारकोटिक्स एक्ट के तहत पकड़ा गया है। तस्कर का नाम गुरमेज है, जो बंगलूरु जा रहा था। NCB की टीम ने स्टेशन पर कार्रवाई की और उसकी बैग से 137 ग्राम हेरोइन बरामद की।
लखनऊ। चारबाग स्टेशन से 30 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हेरोइन लेकर वह बंगलूरु जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीपी) को सूचना मिली कि एक तस्कर हेरोइन लेकर ट्रेन से बंगलूरु जाने वाला है। इस पर एनसीपी की टीम ने आरपीएफ थाना चारबाग की टीम के साथ स्टेशन पर जाल बिछाया। तस्कर प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बैठा है। इस पर टीम ने वहां पहुंच कर आरोपी सीतापुर निवासी गुरमेज को पकड़ा। उसके बैग से तलाशी में 137 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी बाजार में कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है।
टीम को पूछताछ में गुरमेज ने बताया कि उसे लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति ने हेरोइन दिया है, जिसे बंगलूरु पहुंचाना था। उसे गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस पकड़ना था, जो कि छूट गई। दूसरी ट्रेन के इंतजार में यहां प्लेटफार्म पर बैठा था। तभी दबोच लिया गया।
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