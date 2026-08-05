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सेवानिवृत्त होकर लौटे बीएसएफ एसआई का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बीएसएफ से सेवानिवृत्त होकर उपनिरीक्षक ऋषिपाल सिंह के छिबऊकलां गांव लौटने पर स्वागत करते ग्रामीण।

सेवानिवृत्त होकर लौटे बीएसएफ एसआई का स्वागत

छिबऊकलां, संवाददाता। मातृभूमि की रक्षा में अपनी जीवन के स्वर्णिम वर्ष समर्पित करने के बाद जब देश का वीर जवान अपने घर लौटता है, तो पूरा क्षेत्र गर्व से सराबोर हो उठता है। ऐसा ही राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत नजारा बिसौली के गांव छिबऊकलां में देखने को मिला। सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त होकर उपनिरीक्षक ऋषिपाल सिंह सोमवार को अपने गांव पहुंचे। गांव आगमन पर ग्रामीणों और परिजनों ने ऋषिपाल सिंह का स्वागत किया। गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ जैसे ही देशभक्ति के तरानों और बैंडबाजे-डीजे की धुन पर उनका काफिला गांव की सीमा में दाखिल हुआ, पूरा माहौल भारत माता की जय और ऋषिपाल सिंह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।

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समारोह के दौरान हर चौराहे, गली और मोहल्ले में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह-जगह लोगों ने छतों और रास्तों से वीर जवान पर फूलों की वर्षा की।

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