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एसडीआरएफ ने दो कांवड़ियों को डूबने से बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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मुरादनगर में एसडीआरएफ ने शुक्रवार को गंगनहर में डूबते दो कांवड़ियों की जान बचाई। दोनों हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे। पहले पवन सिंह गहरे पानी में बह गया जिसे दो किलोमीटर दूर से बचाया गया। फिर गोपाल भी डूब गया, जिसे एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाया।

एसडीआरएफ ने दो कांवड़ियों को डूबने से बचाया

मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। गंगनहर में शुक्रवार को नहा रहे दो कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। दिल्ली निवासी पवन सिंह और गोपाल शर्मा हरिद्वार से जल लेकर आ रहे है। शुक्रवार दोपहर में मुरादनगर गंगनहर कांवड़ सेवा शिविर में विश्राम करने लगे। इसी बीच नहाने के लिए नहर में चले गए। पहले पवन सिंह नहाते समय गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दो किलोमीटर दूर जाकर बचा लिया। इसके बाद गोपाल नहर में नहाते समय डूब गया। अपने आप को डूबता देखकर वह चिल्लाने लगा।

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इसी बीच कांस्टेबल विपिन कुमार और अमित अवस्थी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। टीम अब तक दर्जनों कांवड़ियों को डूबने से बचा चुकी है।

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