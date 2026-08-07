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गंगा में डूब रहे शिवभक्त को जल पुलिस जवान ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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जल भरते समय फिसला पैर, गहरे पानी में डूबने लगा था युवकगंगा में डूब रहे शिवभक्त को जल पुलिस जवान ने बचायागंगा में डूब रहे शिवभक्त को जल पुलिस जवान ने ब

गंगा में डूब रहे शिवभक्त को जल पुलिस जवान ने बचाया

हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाट पर जल भरते समय एक शिवभक्त का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में डूबने लगा। मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगाकर युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। समय रहते मिली मदद से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना जोधपुर भवन के सामने गंगा घाट की है। जल भरने के दौरान करनाल, हरियाणा निवासी 19 वर्षीय राजू पुत्र शिशपाल अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस जवान सनी कुमार ने तत्काल गंगा में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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बाहर निकालने के बाद मौके पर ही युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया। कुछ देर के लिए घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन जल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य हो गई। कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर तैनात जल पुलिस लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही है और अब तक कई श्रद्धालुओं की जान बचा चुकी है।

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