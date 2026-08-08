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गंगा में बहे कांवड़िये को बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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ऋषिकेश। स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन घाट पर हरियाणा का एक कांवड़िया गंगा स्नान के दौरान

गंगा में बहे कांवड़िये को बचाया

स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन घाट पर हरियाणा का एक कांवड़िया गंगा स्नान के दौरान तेज प्रवाह की चपेट में आ गया। साथियों ने इसकी जानकारी घाट पर मौजूद एसडीआरएफ जवानों को दी, तो तत्काल उन्होंने कांवड़ियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गंगा के उफान के बीच जवानों ने बामुश्किल 29 वर्षीय कांवड़िये नवीन कुमार निवासी झज्जर, हरियाणा को सकुशल बचा लिया। निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि यह घटना शनिवार सुबह की है। स्नान करते हुए अचानक संतुलन बिगड़ने पर कांवड़िया बह गया था।

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