लुधियाना का वैक्स म्यूजियम बना लोगों की हंसी का कारण

लुधियाना के एक वैक्स म्यूज़ियम की तस्वीरें इन दिनों ट्विटर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस वैक्स म्यूजियम में बराक ओबामा से लेकर अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा से लेकर माइकल जैक्सन, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के वैक्स स्टैच्यू लगाए गए हैं।

Punjab: More than 52 wax statues of famous personalities from different walks of life were installed at Prabhakar's Wax Museum in Ludhiana. pic.twitter.com/oE9I6GpzT0