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हाथियों ने रौंदी चार एकड़ गन्ने व धान की फसल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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दुधवा नेशनल पार्क के निकट हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। गुलरा वन चौकी के पास, हाथियों ने करीब चार एकड़ गन्ने और धान की फसलों को रौंद डाला। ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर हाथियों को जंगल में खदेड़ने का प्रयास किया।

हाथियों ने रौंदी चार एकड़ गन्ने व धान की फसल

नौगवां। दुधवा नेशनल पार्क से निकलकर गुलरा वन चौकी से 500 सौ मीटर दूर हाथियों के दल ने किसने की फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। मझगई वन रेंज के जंगल से सटे खेतों पर इन दोनों हाथियों का कहर जारी है। किसानों की लहलती फसलों को हाथियों के झुंड बर्बाद कर रहे हैं। वही ग्रामीणों का कहना है की वन विभाग द्वारा लगाई गई जाली को भी हाथीयों का दल तोड़कर खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को नष्ट कर रहे हैं। शनिवार रात्रि में गुलरा टांडा मे लगभग चार एकड़ गन्ने की फसल को हाथियों के दल ने रौद कर नष्ट कर दिया है वही ग्रामीण मुंशी उर्फ लाली ने बताया की रात्रि लगभग 8 बजे एक हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर किसानों के खेत में जा घुसा और फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया।

जानकारी मिलने पर ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग भी मौके पर मौजूद था। हाथियों के दल को खादडने के लिए ट्रैक्टर, टॉर्च व आग के सहारे बड़ी मश्क्कत के बाद हाथियों के दल को जंगल में खदेड़ा गया। तब तक गुलरा वन चौकी के पास के खेतो में हाथियों का दल ने लगभग चार एकड़ गन्ने की फसल व धान की फसल को बर्बाद कर चुका था। सुबह जब किसान कमला प्रसाद, बलवीर, रामपाल, सुरजपाल, बाबूराम, ओमप्रकाश, शब्दराम, झंडू, रंजीत, मुंशी उर्फ लाली, कल्लू, फेजा, रामबेटी, जहरुदीन ने अपने-अपने खेतो मे देखा तो उनकी लगभग चार एकड़ गन्ने व धान की फसल बर्बाद हो गई थी।

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