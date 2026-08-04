कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस
कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस कटिहार
कटिहार। आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर कटिहार के भी सभी प्रखंडों में जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। इसी क्रम में पतंजलि नियमित योग कक्षा रेलवे मैदान कटिहार में भी योग प्राणायाम,यज्ञ एवं जड़ी बूटी पौधों का निःशुल्क वितरण के साथ ऑवला,जहरुल, जामुन इत्यादि का वृक्षारोपण भी किया गया और औषधीय गुणों के बारे मे व्याख्यान किया गया। जिससे सभी व्यक्ति लाभान्वित हो कर लम्बी आयु को प्राप्त कर स्वस्थ जीवन को जी सके। जिससे वृक्षों का सरंक्षण हो तथा पर्यावरण सुरक्षित रहे। जड़ी बूटी लगाओ। जीवन बचाओ एवं स्वास्थ्य राष्ट्र समृद्धशाली राष्ट्र के नारे भी लगाए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगाचार्य दयाशंकर राय, योग शिक्षक विनोद कुमार गुप्ता,बबलू,गंगु भाई,सुनिल, सार्थक, सुमन, गायत्री पूर्वे, निहारिका सिंह ,चंपा देवी, मीरा यादव का भरपूर सहयोग रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें