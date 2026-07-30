नवादा : विशेष स्क्रीनिंग अभियान में हेपेटाइटिस के मिले 70 मरीज

जागरूकता अभियान का आयोजन

बुधवार से शुरू हुए इस अभियान का थीम हेपेटाइटिस: लेट्स ब्रेक इट डाउन रखा गया है। सप्ताह भर चलने वाले अभियान को लेकर कई मुख्य रणनीतियां तय की गयी हैं। इस क्रम में आशा, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मियों, विद्यालयों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से आमजन को बीमारी से बचाव की जानकारी दी जाएगी। जिले भर में जगह-जगह शिविर लगाकर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और पॉजिटिव पाए गए मरीजों को मुफ्त इलाज व फॉलो-अप से जोड़ा जाएगा। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को सतर्क किया जाएगा। अभियान समाप्त होते ही सभी स्वास्थ्य संस्थान निर्धारित प्रारूप में तस्वीरें और रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जांच से लेकर इलाज तक होगा नि:शुल्क इस अभियान की सफलता के लिए बनायी गयी रणनीति की जानकारी देते हुए आईडीएसपी प्रोग्राम ऑफिसर सह अभियान की जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तहमीम जहां ने बताया कि सिविल सर्जन सह उपाध्यक्ष, जिला सर्वेक्षण इकाई डॉ. बिनोद कुमार चौधरी द्वारा जिले के सभी अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल रजौली, सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए जांच, उपचार, वायरल लोड टेस्ट और दवाइयाँ पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ​बिना लक्षण के फैल रहा संक्रमण, अस्पतालों से लेकर जेलों तक स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश मरीजों में शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। डॉ. तहमीम जहां ने बताया कि मरीज वर्षों तक सामान्य जीवन जीते हैं और अनजाने में दूसरों में संक्रमण फैलाते रहते हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों, जेलों, ब्लड बैंकों, स्कूलों और प्रसव वार्डों में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ​गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में रक्तदान करने पहुंचे डेढ़ दर्जन लोग हेपेटाइटिस-बी पॉजिटिव पाए गए। समय पर ब्लड बैंक में अनिवार्य जांच के कारण दूषित रक्त चढ़ने से होने वाले बड़े खतरे को टाल दिया गया। जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तहमीन जहां, सिविल सर्जन डॉ. बिनोद कुमार चौधरी और एसीएमओ डॉ. आफताब कलीम के निर्देशन में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ​टैटू, संक्रमित सुई और असुरक्षित रक्त से बढ़ रहा खतरा ​सभी वरीय चिकित्सकों ने जानकारी दी कि हेपेटाइटिस-बी और सी का संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित सूइयों के पुनः उपयोग, टैटू बनवाने, बिना स्टरलाइज किए गए उपकरणों, असुरक्षित रक्ताधान और असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण फैलता है। बिहार में हेपेटाइटिस-बी के मामले अधिक हैं, जबकि हेपेटाइटिस-सी के लिए अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिससे समय पर जांच और बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। जिले में भी स्क्रीनिंग के क्रम में कोई हेपेटाइटिस-सी का मरीज चिह्नित नहीं किया जा सका है। -------------------- विशेष लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराएं: डॉ. तहमीम जहां नवादा। जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तहमीन जहां ने कहा कि पेट दर्द, अत्यधिक थकान, भूख कम लगना, उल्टी होना, आंख व त्वचा का पीला पडना यानी पीलिया, पेशाब का गहरा पीला होना और मल के रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करा लेना चाहिए। हालांकि, बिना लक्षण के भी मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए जोखिम वाले लोगों को नियमित जांच करानी चाहिए। (नवादा से राजेश मंझवेकर)