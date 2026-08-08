मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने कला का प्रदर्शन किया
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई यमुना कॉलोनी में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अनुसूया प्रसाद जखमोला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। विजेताओं में उन्नति, दिव्यांशी और ईरम शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः बाल, किशोर और तरुण वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर में शनिवार को मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी रचनात्मकता और कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुसूया प्रसाद जखमोला ने मातृशक्ति के साथ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया। निर्णायक मंडल की सदस्य सरिता चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक कौशल भविष्य में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार शुरू करने में भी मदद कर सकता है। निर्णायक मंडल की सदस्य अलका नौटियाल, पूनम और रेनू ने भी छात्राओं के प्रयासों की सराहना की।प्रतियोगिता
के तहत बाल वर्ग में उन्नति ने प्रथम, जोया ने द्वितीय और शानवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। किशोर वर्ग में दिव्यांशी ने प्रथम, तानिया ने द्वितीय और अनुष्का ने तृतीय स्थान हासिल किया। तरुण वर्ग में ईरम और मंतशा ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। शीबा और शानवी द्वितीय जबकि वंशिका और सलोनी तृतीय स्थान पर रहीं। इस दौरान मुकेश त्यागी, शालू, पूजा, रिया, मंजू, मंजू डिमरी, विजेता, रिंकी, ईशु, रेनू, रूपा, अवधेश, तपेंद्र, अनिल, कमलेश, दिवाकर, धन सिंह, कालिका, दीपक, पंकज, फकीर, विशाल, अजय मौजूद रहे।
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