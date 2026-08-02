इकरा पब्लिक कालेज में मेहंदी प्रतियोगिता आज
इकरा पब्लिक गर्ल्स इंटर कालेज में मेहंदी प्रतियोगिता दो अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जीनियस इंस्टीट्यूट के एमडी मुम्ताज अहमद रहेंगे। प्रधानाचार्य अखलाक हसन खां ने बताया कि प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
इकरा पब्लिक गर्ल्स इंटर कालेज में मेहंदी प्रतियोगिता दो अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे से होगी, जिसमें मुख्य अतिथि जीनियस इंस्टीट्यूट के एमडी मुम्ताज अहमद रहेंगे। प्रधानाचार्य अखलाक हसन खां ने बताया कि मेहंदी प्रतियोगिता तय समय पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। निर्णायक मंडल में समीना शाहिद, अरीन, तैयबा आरिफ रहेगी।
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