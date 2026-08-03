फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में सोदे ने बसिया को 2-0 से हराया
कोलेबिरा में हेमंत बागे स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। जिप अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय किया। उद्घाटन मैच में सोदे ने बसिया को 2-0 से हराया। आयोजकों ने खेलों के महत्व और ग्रामीण प्रतिभाओं पर जोर दिया।
कोलेबिरा, प्रतिनिधि। हाई स्कूल स्टेडियम कोलेबिरा में सोमवार को हेमंत बागे स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जिप अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग तथा विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। मैच का शुभारंभ अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में उद्घाटन मैच में सोदे ने बसिया को 2-0 से हराया। मौके पर रोस प्रतिमा सोरेंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच प्रदान करते हैं। खेल अनुशासन, संघर्ष, आत्मविश्वास और भाईचारे की भावना विकसित करता है।
खिलाड़ी हार-जीत की चिंता किए बिना खेल भावना के साथ मैदान में उतरें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। वहीं थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि “खेल युवाओं को नशा और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें