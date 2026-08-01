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लखीसराय : हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें: सड़कों पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी और उनकी टीम ने दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व और सुरक्षित वाहन संचालन की जानकारी दी। अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया।

लखीसराय : हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें: सड़कों पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

लखीसराय से मनीष कुमार की रिपोर्ट सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के विद्यापीठ चौक एवं जेल मोड़ पर विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई तथा परिवहन विभाग की टीम ने किया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व, सुरक्षित वाहन संचालन और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से आईएसआई मानक का हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा सभी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

साथ ही आम लोगों को सड़क पर सतर्क रहने और स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि हेलमेट पहनना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने लोगों से हर यात्रा के दौरान हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले में इस तरह के जागरूकता अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

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