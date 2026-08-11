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सांसद ने हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर की पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बालैनी में पुरा महादेव मंदिर पर चल रहे चार दिवसीय श्रावणी मेले के त्रयोदशी के दिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सांसद राजकुमार सांगवान ने इस विशेष आयोजन में भाग लिया, जिससे भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मंदिर परिसर भक्ति और जयकारों से गूंज उठा।

सांसद ने हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर की पुष्प वर्षा

बालैनी। पुरा महादेव मंदिर पर चल रहे चार दिवसीय श्रावणी मेले में सोमवार को त्रयोदशी के दिन जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने हेलीकॉप्टर से पुरा महादेव मंदिर परिसर और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। आसमान से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा होते ही मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय हो गया। पुष्पवर्षा देखकर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शिवभक्तों ने हाथ उठाकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा।

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