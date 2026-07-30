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देवानगंज हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बिना पहचान पत्र नेपाल प्रवेश पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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फारबिसगंज, सुनसरी जिले के देवानगंज वार्ड में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल जोगबनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी प्रमुख सीमा नाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब नेपाल में प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

देवानगंज हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बिना पहचान पत्र नेपाल प्रवेश पर रोक

फारबिसगंज, निज संवाददाता। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज वार्ड संख्या-3, कप्तानगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल जोगबनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कोशी प्रदेश सरकार ने भारत से जुड़े सभी प्रमुख सीमा नाकों पर हाई अलर्ट घोषित करते हुए बिना वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के नेपाल में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। अब भारत से नेपाल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। देवानगंज घटना के बाद उत्पन्न सुरक्षा स्थिति, सामाजिक सद्भाव और शांति व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बुधवार को विराटनगर स्थित आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोशी प्रदेश पुलिस प्रमुख डीआईजी शेखर खनाल ने बताया कि घटना का फायदा उठाकर बाहरी तत्वों के नेपाल में प्रवेश करने की आशंका है। इसे देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सुनसरी जिले में मधेश प्रदेश से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया है। इसके अलावा कोशी प्रदेश के पहाड़ी एवं अन्य जिलों से भी सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।गुप्तचर सूचना के बाद बढ़ाई गई चौकसी: मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी युवराज कटेल ने बताया कि गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है कि भारत के रास्ते कुछ समूह धार्मिक संगठनों की आड़ में नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। इस इनपुट के बाद जोगबनी-रानी सहित मोरंग के सभी सीमा नाकों पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि केवल वैध पहचान पत्र रखने वाले व्यक्तियों को ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने तथा सुरक्षा एजेंसियों को पूरी सतर्कता के साथ निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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