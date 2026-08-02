एचईसी को एनओसी नहीं मिली, एनटीपीसी को नहीं मिलेगी जमीन

एचएमटीपी के पास तीन एकड़ जमीन लीज पर देने को बनी थी सहमति 80 करोड़एचईसी अपनी संपत्ति को लीज पर देकर कार्यशील पूंजी लेने के मामले में झटका लगा है। एनट

रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी अपनी संपत्ति को लीज पर देकर कार्यशील पूंजी लेने के मामले में झटका लगा है। एनटीपीसी को एचएमटीपी के कार्यालय से जुड़ी तीन एकड़ जमीन दीर्घकालीन लीज पर देने का मामला अंतिम समय में समाप्त हो गया। राज्य सरकार से एचईसी को एनएओसी नहीं मिलने पर अब यह प्रस्ताव समाप्त हो गया है। एनटीपीसी इस कार्यालय को दीर्घकालीन लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच सहमति बन गयी थी। एचईसी के इससे 80 करोड़ रुपये मिलने थे। एचईसी ने लीज पर कार्यालय देने के लिए राज्य सरकार से एमओयू देने का आग्रह किया था, लेकिन राज्य सरकार से समय रहते एनओसी नहीं मिल सका। अब यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। एचईसी ने इस पैसे से कर्मचारियों का बकाया और अन्य कार्य करने की योजना बनायी थी。

एनटीपीसी कार्यालय खोलना चाहता था एनटीपीसी इस खाली जमीन पर अपना कार्यालय खोलना चाहता था। कार्यालय खोलने के लिए एनटीपीसी काफी समय से एचईसी से जमीन लेने का प्रयास कर रहा है। एनटीपीसी पहले एचईसी से 35 एकड़ जमीन दीर्घकालीन लीज पर मांग रहा था। एचईसी ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा था। शुरू में केंद्र सरकार ने लीज की प्रति एकड़ पांच करोड़ की दर को कम बताया था और इस पर फिर से विचार करने को कहा था। इसके बाद एचईसी ने जमीन की दर 11 करोड़ प्रति एकड़ कर भेजा था, लेकिन इस पर भी मंजूरी नहीं मिली।

1000 एकड़ जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था इसके पूर्व एचईसी ने अपनी 1000 एकड़ जमीन विभिन्न संस्थानों को लीज पर जमीन देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने एचईसी को अलग से वित्तीय सहायता देने से इनकार किया था और अपने संसाधनों से ही सभी खर्च करने को कहा था। इसके बाद एचईसी ने जमीन को अपना संसाधन मानते हुए जमीन के लीज पर देने या बेचने की अनुमति मांगी, लेकिन केंद्र सरकार से इसकी भी मंजूरी नहीं मिली।