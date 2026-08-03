एचईसी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, अब मिलेगा 241.7 प्रतिशत
रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को संशोधित कर 241.7 प्रतिशत निर्धारित किया है। यह नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और यूनियनाइज्ड तथा नॉन-यूनियनाइज्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है।
रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की दर में संशोधन किया है। वर्ष 2007 के आईडीए वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दर 241.7 प्रतिशत निर्धारित की गई है। नई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। एचईसी मुख्यालय के प्रशासन एवं कार्मिक विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार, संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ यूनियनाइज्ड कामगारों एवं कर्मचारियों के साथ नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर, अधिकारियों तथा आईडीए पैटर्न के समान वेतन ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में संशोधन मार्च से मई 2026 के बीच के तिमाही औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है।
महंगाई भत्ते की राशि की गणना के संबंध में भी सर्कुलर में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। गणना के दौरान 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले एक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। संशोधित दर को मंजूरी मिल चुकी है।
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